L’accès aux musées, sites et monuments sera gratuit ce dimanche 5 octobre 2025, coïncidant avec le premier dimanche du mois.

La gratuité d’entrée concerne les sites, monuments et musées dépendant de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

Ce principe bénéficie à tous les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie. Il s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril), la Journée internationale des musées (18 mai).

Les visiteurs qui souhaitent découvrir la richesse patrimoniale nationale répartie sur tout le territoire de la République peuvent en bénéficier sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

Les horaires de visite diffèrent d’une région à l’autre et selon le site, musée ou monument qui s’y trouve.

Il est possible de connaître la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts à partir des lies suivants :

https://drive.google.com/…/1_-w74WU…/view…

https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/…

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle exploite les différents sites, monuments et musées sur tout le territoire de la République Tunisienne. Elle a pour mission d’exécuter la politique de l’Etat dans le domaine culturel en œuvrant à la mise en valeur du patrimoine national dans toute sa variété.

L’Agence supervise une soixantaine de sites archéologiques, monuments historiques et musées dont neuf biens culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.