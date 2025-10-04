Sidi Bouzid : Le CHU lance ses premières cliniques virtuelles

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) à Sidi Bouzid a entamé la mise en œuvre de consultations médicales à distance dans plusieurs spécialités, selon un communiqué de la direction régionale de la santé et du CHU.

Une première consultation virtuelle a été assurée le 30 septembre dernier, suivie d’une deuxième, le vendredi 3 octobre, en consultation nutritionnelle, lit-on de même source.

Ce dispositif s’inscrit dans une collaboration entre la cellule de télémédecine et le Centre national de l’informatique (CNI) du ministère de la Santé, avec pour objectif de rapprocher les soins des citoyens, de réduire les contraintes liées aux déplacements et aux délais d’attente.

Il est également question de renforcer l’appui aux équipes médicales grâce aux technologies numériques et aux solutions de télésanté.