Ras Jedir : Les services douaniers saisissent un lingot d’or de 3 kg

Les services douaniers au poste frontalier de Ras Jedir ont déjoué une tentative de faire sortir en contrebande un lingot d’or de 2 956 grammes, dissimulé à bord d’un véhicule transportant deux individus, lors des formalités de sortie du territoire national.

L’expertise a révélé qu’il s’agissait d’or 24 carats, d’une valeur estimée à un million de dinars, indique la Direction Générale de la Douane dans un communiqué publié, samedi.

Un procès-verbal de saisie a été rédigé, ajoute la même source, précisant que les deux suspects ont été remis aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l’enquête, sur instructions du parquet.