Meriem Debbagh annonce sa grossesse aux côtés de Khalil Chammam

Meriem Debbagh, influenceuse tunisienne suivie par plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram et chroniqueuse télé bien connue, a créé l’émotion en annonçant une heureuse nouvelle à ses fans.

Elle a publié une tendre photo en compagnie de son mari, l’ex-footballeur Khalil Chammam, révélant qu’ils attendent leur premier enfant. « Je l’ai gardé secret le plus longtemps possible… mais certains bonheurs sont trop grands pour être cachés 🤍 », a-t-elle écrit avec émotion, ajoutant que son ventre grandit et que son cœur déborde d’amour.

Une annonce pleine de douceur et de sincérité qui a rapidement fait réagir sa communauté, ravie de partager avec elle ce nouveau chapitre de sa vie.