Grippe saisonnière : Acquisition de 280 000 doses de vaccins

La Tunisie a acquis 280 000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière qui seront disponibles à partir du 15 octobre dans les pharmacies privées et les centres de santé de base à des prix variant entre 37 et 41 dinars par dose, selon la secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Thouraya Neifer.

Elle a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que les vaccins disponibles cette année sont quadrivanlents confèrant une immunisation active contre quatre souches virales de la grippe et qu’à partir de l’année prochaine, les vaccins seront trivalents en raison de la réduction du nombre de souches, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a recommandé la vaccination des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes souffrant de maladies chroniques et des femmes enceintes afin d’éviter les complications de santé pouvant résulter d’une infection saisonnière.

Elle a également conseillé de vacciner les enfants vivant avec des personnes âgées, car les enfants sont les principaux vecteurs de transmission, précisant que la vaccination ne présente aucun danger pour eux et que les nourrissons peuvent être vaccinés dès l’âge de six mois.

Il convient de rappeler que le ministère de la Santé a publié Vendredi dernier un communiqué indiquant que la grippe saisonnière peut s’avérer dangereuse pour les populations les plus vulnérables, et que la vaccination annuelle offre une protection de 70 à 80 % et réduit les complications.