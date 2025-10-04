France – Nice : un Tunisien tué lors d’une fusillade

Un ressortissant tunisien a perdu la vie et cinq autres personnes ont été blessées lors d’une fusillade survenue dans la soirée du vendredi à Nice, en France.

Selon plusieurs médias français, la victime tunisienne figurait parmi les personnes touchées par une attaque armée visant un groupe réuni dans le quartier des Moulins, un secteur tristement connu pour ses épisodes récurrents de violence liés au trafic de drogue.

Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’identifier les auteurs de la fusillade.