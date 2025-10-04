Flottille Al-Soumoud : 10 Tunisiens libérés arrivent sains et saufs à Istanbul

Les autorités turques ont confirmé que dix militants tunisiens, arrêtés lors de l’interception de la Flottille humanitaire Al-Soumoud, ont atterri sains et saufs ce samedi à l’aéroport d’Istanbul, à bord d’un vol spécial affrété par Turkish Airlines. L’appareil transportait également des ressortissants de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Algérie, le Maroc, l’Italie, la Libye, la Malaisie ou encore la Suisse.

Pour rappel, la Flottille Al-Soumoud, composée de navires civils, avait pris la mer pour briser le blocus imposé à Gaza depuis 17 ans et acheminer une aide humanitaire. Interceptés en haute mer par la marine israélienne, les militants – parmi eux des journalistes, médecins et défenseurs des droits humains – avaient été détenus dans les prisons de Saharonim et de Ktzi’ot, où certains avaient entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions d’incarcération.



Les dix Tunisiens libérés sont : le journaliste Lotfi Hajji, le photographe Anis Abbassi, les militants Mohamed Ali Mouhi Eddine, Aziz Mliani, Nourredine Slaouaj, Abdallah Massoudi, Houssameddine Ramadi, Zied Jeblaoui, Hamza Bouzouida ainsi que l’acteur Mohamed Mrad. Leur arrivée en Turquie, en toute sécurité, constitue une victoire symbolique et un message d’espoir pour l’ensemble des participants à la flottille toujours en attente de libération.