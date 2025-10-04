CBS News : Netanyahou aurait ordonné des frappes de drones contre la Flottille Al-Soumoud à Sidi Bou Saïd

Selon un reportage de CBS News publié le 4 octobre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait personnellement donné son feu vert à des frappes de drones contre deux navires de la Global Sumud Flotilla, convoi humanitaire international en route vers Gaza.

Les attaques, menées les 8 et 9 septembre depuis un sous-marin israélien, ont visé des bateaux stationnés près du port tunisien de Sidi Bou Saïd. Le navire Family, battant pavillon portugais, a été touché la veille de l’embarquement de la députée Mariana Mortágua, tandis que le Alma, immatriculé au Royaume-Uni, a subi des dégâts sur son pont supérieur. Bien qu’aucune victime n’ait été recensée, des incendies ont été provoqués par des dispositifs incendiaires.

La Flottille a dénoncé un acte délibérément dirigé contre des civils et des volontaires humanitaires, réclamant une enquête internationale. Les autorités tunisiennes, après avoir d’abord minimisé l’incident en évoquant une explosion interne, ont finalement qualifié l’attaque de préméditée et annoncé l’ouverture d’une enquête officielle.

Ces révélations surviennent alors que plusieurs navires du convoi ont été interceptés par la marine israélienne, entraînant l’arrestation de militants, parmi eux Greta Thunberg, des parlementaires européens et 25 Tunisiens. Si elle est confirmée, l’opération israélienne constituerait une violation flagrante du droit humanitaire international.