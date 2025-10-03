Tunisie : Le CNRD dénonce l’agression contre la flottille Soumoud

Le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) a vivement dénoncé dans une déclaration vendredi “l’agression perpétrée par les forces de l’entité sioniste contre la flottille Soumoud” et “l’arrestation des activistes et des parlementaires des différents pays dont des Tunisiens”.

Le CNRD a estimé que cette agression représente une violation du droit international et une atteinte au droit des peuples de manifester leur solidarité avec la juste cause palestinienne.

Tout en soulignant son entière solidarité avec les détenus, le CNRD a affirmé que ces agissements ne font que renforcer la détermination des peuples libres à vouloir briser le blocus imposé sur Gaza.

Le conseil a, également, appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les membres de la flottille, mettant en garde contre toute tentative de porter atteinte à leur intégrité physique ou morale.

De même, il a invité la communauté internationale, les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme, ainsi que les parlements libres du monde entier, à assumer leurs responsabilités face à ce crime et à faire pression sur l’entité occupante par tous les moyens pour qu’elle cesse ses attaques répétées.

Dans sa déclaration, le CNRD a salué le courage du peuple tunisien qui a participé à cette noble initiative illustrant le soutien historique indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne et aux peuples opprimés en général.