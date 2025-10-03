Nabeul : Une personne condamnée à mort en première instance

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul a prononcé, mercredi soir, une condamnation à mort à l’encontre d’une personne accusée d’avoir « diffusé de fausses informations visant un fonctionnaire public, commis un acte odieux contre le président de la République et une agression en vue de modifier la structure de l’État», a indiqué Abdelkader Ben Souissi, président de la section régionale des avocats à Nabeul.

Dans une déclaration, vendredi, à la TAP, Ben Souissi a indiqué que le dossier de l’affaire « avait été initialement soumis au Pôle antiterroriste qui s’est dessaisi de l’affaire pour l’absence de caractère terroriste ».

Il a précisé que le dossier a été constitué à partir de publications sur facebook.

L’avocat a indiqué que l’accusé est actuellement en état d’arrestation et ses avocats ont entamé une procédure d’appel.