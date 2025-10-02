Mondial2026 – Qualifications : Sami Trabelsi dévoile la liste des joueurs convoqués

Liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Sami Trabelsi pour les matches contre Sao Tomé-et-Principe et la Namibie, respectivement le 10 et le 13 octobre courant à Radès, dans le cadre des 9ème et 10ème journées des qualifications africaines pour la coupe du monde de football Canada/Etats-Unis/Mexique 2026:

Gardiens: Aymen Dahmen (CSS), Béchir Ben Saïd (EST), Noureddine Farhati (ST)

Défenseurs: Yan Valery (Sheffield Wednesday/ENG), Moataz Naffati (Norrkoping/SUE), Dylan Bronn (Servet Genève/SUI), Montassar Talbi (Lorient/FRA), Nader Ghandri (Akhmat Grozny/RUS), Yassine Meriaah (EST), Ali Abdi (Nice/FRA), Mortadha Ben Ouannès (Kasimpasa/TUR), Alaa Ghram (Chakhtar Donetsk/UKR)

Milieux de terrain: Ferjani Sassi (al-Gharafa/QAT), Elyes Sekhiri (Eintracht Francfort/ALL), Aissa Aidouni (al-Wakrah/EAU), Hannibal Mejbri (Burnley/ENG), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano/SUI), Ismaël Gharbi (Augsbourg/ALL), Firas Ben Larbi (al-Shariqah/EAU), Mohamed Ali Ben Romdhane (al-Ahly/Egy)

Attaquants: Naïm Selliti (al-Shamal/Qat), Elias Saad (Augsbourg/ALL), Sebastian Tounekti (Celtic/SCO), Firas Chouatt (CA), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchakala/RUS), Youssef Snana (al-Sailiya/QAT), Seifallah Ltaïef (Sparta Rotterdam/PBS)

La sélection tunisienne a déjà garanti sa qualification pour le Mondial 2026. Elle occupe la tête du classement du groupe H avec 22 points devant la Namibie (15 pts), le Libéria (11 pts), le Malawi et la Guinée Equatoriale (10 pts) et Sao Tomé-et-Principe (0 pts).