Flottille maghrébine : des avocats d’”Adalah” au port d’Ashdod pour assister les participants arrêtés

La Flottille maghrébine pour Gaza a affirmé, jeudi, que les avocats de l’organisation “Adalah” (Justice) se trouvent, actuellement, au Port d’Ashdod, et attendent l’arrivée des bateaux interceptés au large de Gaza.

L’Organisation “Adalah”, spécialisée dans l’aide légale, a déclaré avoir envoyé des avocats au port d’Ashdod pour fournir une assistance juridique aux personnes arrêtées.

Sur sa page facebook, la Flottille a précisé que toute embarcation demeurant injoignable pendant plus de six heures – à l’instar des bateaux “Handala”, “Mia Mia” et “Amsterdam” – sera considérée comme retenu par l’entité sioniste. Aucune information officielle n’a encore été communiquée à ce sujet, ajoute la même source.

Elle a ajouté attendre l’obtention de la liste des participants capturés dès leur arrivée au port d’Ashdod. L’interception de la flottille, la veille, par l’entité sioniste, dans les eaux internationales constituent “un crime de guerre” et “une violation flagrante du droit international”.

Cette mission civique pacifique est tout à fait légale en vertu du droit international humanitaire, lit-on de même source. Elle vise à briser le blocus de Gaza et à ouvrir un couloir humanitaire pour l’acheminement des aides.