Décès de la mère de Karim Haggui : une vague de solidarité

L’ancien international tunisien Karim Haggui, figure emblématique du football national et très apprécié par les supporters, traverse une douloureuse épreuve après le décès de sa mère.

La triste nouvelle a suscité une vive émotion, et de nombreux fans ainsi que des personnalités sportives ont tenu à lui exprimer leur solidarité et leurs condoléances à travers les réseaux sociaux.

Les messages de soutien affluent, témoignant de l’attachement et du respect que le public garde pour ce défenseur qui a longtemps honoré les couleurs de la sélection tunisienne et porté haut le drapeau national sur les terrains européens.