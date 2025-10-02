Cinquième jour de manifestations au Maroc : violences dans plusieurs villes

Les autorités marocaines ont annoncé que deux personnes sont mortes, mercredi soir, à Lqliaâ, dans le sud du Maroc, près d’Agadir, alors qu’elles tentaient de prendre d’assaut un poste de gendarmerie, ont rapporté des médias locaux.

Pour la cinquième journée consécutive, des manifestations ont eu lieu mercredi soir et ont conduit à des violences dans diverses villes, y compris Salé, Casablanca et Tanger, selon la même source.

Depuis samedi dernier, des milliers de jeunes Marocains manifestent contre la corruption, les insuffisances des systèmes publics de santé, d’éducation du pays et la disproportion sociale.