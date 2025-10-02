Ben Gvir au port d’Ashdod : enquête sur les militants de la flottille Al-Soumoud

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu ce jeudi au port d’Ashdod, où se poursuivent les enquêtes avec les militants arrêtés à bord de la flottille « Al-Soumoud ».

Selon la police d’occupation, plus de 250 participants, remis par l’armée après l’interception de 41 navires transportant plus de 400 personnes vers Gaza, ont été soumis à des interrogatoires avant leur transfert vers l’administration pénitentiaire.

Cette opération navale, largement relayée par les médias, a suscité de vives préoccupations parmi les organisations internationales, alors que les responsables de la flottille réclament une intervention immédiate de la communauté internationale pour garantir la sécurité des volontaires et obtenir leur libération sans délai.