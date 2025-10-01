Tunisie : Prévisions météorologiques pour le mercredi 1 octobre 2025

Le temps sera, mercredi, densément nuageux avec des chutes de pluies temporairement orageuses et localement diluviennes sur le Nord, puis elles toucheront progressivement le centre et localement le Sud.

Par ailleurs le reste des régions connaîtront des nuages passagers, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort près des côtes Nord et dans le golfe de Hammamet et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée dans le Nord et le golfe de Hammamet et peu agitée à agitée dans le reste des régions. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés sur le Nord, le Centre – Ouest et la région du Sahel et entre 29 et 33 degrés sur le reste des régions.