Ministère de la santé : Ouverture de 7 concours externes pour 402 recrutements

Le ministère de la Santé ouvrira, le 25 janvier prochain, sept concours externes sur épreuves pour le recrutement de 402 postes.

Ces concours concernent les grades suivants : ingénieurs principaux, architectes principaux, techniciens en chef, techniciens principaux, administrateurs de la santé publique, secrétaires de gestion de la santé publique, ainsi que psychologues.

L’inscription en ligne sera ouverte sur le site officiel du ministère de la Santé à partir du 20 octobre 2025, et se clôturera le 5 novembre 2025.

Selon une décision du ministre de la Santé, datée du 30 septembre 2025 et publiée dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne, 33 postes seront ouverts dans le corps des ingénieurs principaux de l’administration, dans les spécialités suivantes : génie industriel, génie civil, électromécanique, biomédical et génie des fluides.

Un concours externe sur dossier est également prévu pour recruter 17 architectes principaux dans le corps des architectes de l’administration.

Par ailleurs, 12 postes de chefs techniciens seront ouverts dans la spécialité de physique radiologique.

Le ministère a également décidé l’ouverture d’un concours externe sur dossier pour le recrutement de 170 techniciens principaux dans diverses spécialités : mécanique, électricité, maintenance industrielle, électromécanique, énergie, statistiques, biomédical, informatique médicale, génie des fluides et chimie.

En outre, un concours externe sur dossier sera organisé pour recruter 170 administrateurs de la santé publique dans les spécialités suivantes : 5 postes en droit et sciences juridiques, 93 postes en sciences économiques et financières, et 52 postes en comptabilité.

Enfin, une concours externe sur épreuves permettra d’intégrer 20 psychologues dans le corps des psychologues de l’administration publique.