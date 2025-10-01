Football – Ligue 1 (8e journée) : Le S.Tunisien conserve la tête, l’Espérance suit de près

Le Stade Tunisien a ramené un nul précieux de Sousse (1-1) pour conserver la tête du classement de la Ligue 1, à un point de l’Espérance de Tunis, large vainqueur de l’AS Marsa (3-0), mercredi, en clôture de la 8e journée.

La formation stadiste, en déplacement à Sousse, a arraché l’égalisation dans les derniers instants grâce à Rayan Smaali (88e) après l’ouverture du score par Mohamed Said Ben Mazouz (66) pour l’Etoile du Sahel bien que réduite à 10 dès la 9e après l’expulsion de Raki Aouani.

Avec ce nul, l’équipe du Bardo conserve son leadership (18 pts), tandis que l’Etoile du Sahel reste engluée à la 11e place avec 9 points.

De son côté, l’Espérance de Tunis a mis mis la pression sur le leader en s’imposant avec autorité sur le terrain de l’AS Marsa (0-3). Mohamed Amine Tougai (45e), Florian Danho (67e) et Achraf Jabri (90+3) ont scellé une victoire nette qui porte les Sang et Or à 17 points, à une longueur du Stade Tunisien.

L’AS Marsa, de son côté, recule à la 13e place avec seulement 7 points.

Le choc entre le CS Sfaxien et l’US Monastir, disputé au stade Taïeb Mhiri, s’est soldé sur un score vierge (0-0). Une rencontre tendue, conclue par l’expulsion de Fabrice Zeguei côté monastirien à la 90e minute.

Avec ce résultat, l’US Monastir reste 5e avec 14 points, tandis que le CS Sfaxien est 9e avec 10 points.