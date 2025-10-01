Flottille du Sumud : Israël recourt à la force contre des militants pacifiques internationaux

La commission internationale pour la levée du blocus de Gaza a annoncé, ce soir, qu’un nouvel incident grave s’est produit en Méditerranée. Les forces d’occupation israéliennes ont eu recours à la violence contre les navires de l’« Flottille du Sumud », allant jusqu’à percuter délibérément l’un des bateaux et à utiliser des canons à eau contre les passagers. Selon la même source, les militants pacifiques, originaires de cinquante pays différents, ont été traités avec brutalité lors de leur arrestation. Face à cette escalade, la commission a lancé un appel urgent aux gouvernements du monde entier afin d’intervenir et de mettre fin à ces violations.