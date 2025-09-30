Mondiaux de para-athlétisme : Yassine Gharbi offre l’or à la Tunisie sur 400 m T54

L’athlète tunisien Yassine Gharbi a brillé ce mardi 30 septembre 2025 à New Delhi en remportant la médaille d’or du 400 mètres T54 lors des Championnats du monde de para-athlétisme.

Avec un chrono exceptionnel de 44,96 secondes, nouveau record de la compétition, le champion paralympique a confirmé son immense talent et son retour au plus haut niveau. Ce succès, qui enrichit un palmarès déjà remarquable, illustre à la fois sa rigueur dans la préparation et sa détermination sans faille.

La Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés a salué cette victoire comme une fierté nationale et un moment marquant pour le para-sport tunisien. Par ailleurs, la journée se poursuit avec la participation de Marwa El Brahamy en finale du lancer de la massue (catégorie F32).