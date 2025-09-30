La flottille Soumoud rapproche des côtes de Gaza

Le Flottille Soumoud se rapproche des côtes de Gaza, transportant des aides médicales et alimentaires, avec la participation d’activistes venus de plus de 45 pays, dont la Tunisie.

Wail Nawar, membre du comité organisateur maghrébin pour briser le blocus de Gaza, a déclaré mardi matin sur sa page Facebook : « Le flottille se trouve actuellement aux abords de Gaza, à 200 milles marins de la ville ». Il a comparé cette distance à celle séparant Tunis de Gafsa.

Par ailleurs, le Comité international pour briser le blocus de Gaza a appelé les gouvernements de Turquie, d’Italie, d’Espagne et d’autres pays à transformer leurs initiatives de soutien en engagements concrets, en accompagnant la flottille jusqu’aux côtes de Gaza.

Dans un communiqué publié mardi matin, le comité a rappelé que le flottille a le droit de naviguer librement et de livrer l’aide humanitaire conformément au droit international. Le communiqué ajoute : « Si les gouvernements du monde avaient voulu, ils auraient pu stopper le flux continu d’armes et de fonds utilisés par Israël pour commettre des crimes de guerre et exercer une pression afin de mettre fin à l’extermination immédiatement ».

Le texte précise que la flottille turque, en coordination avec le Croissant-Rouge, a facilité l’acheminement d’aides supplémentaires vers le convoi. Le gouvernement italien a dépêché un navire pour accompagner la flottille et proposé de livrer l’aide via Chypre. L’Espagne s’est également montrée prête à joindre sa flotte au convoi.

Le communiqué indique que 16 gouvernements ont publié des déclarations de soutien et assuré la sécurité du passage du flottille. Il critique toutefois le silence de certains États face à l’extermination à Gaza, estimant que le manque d’action gouvernementale explique l’existence même du flottille et d’autres initiatives similaires.

Selon le comité, l’envoi d’aide, les déclarations officielles et les plans alternatifs montrent que les gouvernements disposent des moyens et de la légitimité pour agir, mais manquent de volonté politique pour protéger les civils, lever le blocus et défendre l’humanité du peuple palestinien.

Le communiqué souligne enfin que la flottille vise non seulement à fournir une aide humanitaire urgente, mais aussi à briser le blocus, mettre fin à l’impunité, dénoncer les complicités et affirmer le droit des Palestiniens à la dignité, à l’autodétermination et à une paix juste.