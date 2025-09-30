Flottille Sumud : Israël menace d’intercepter et de couler des navires !

Les tensions s’intensifient autour de la Flottille Sumud, en route vers Gaza. Selon la radiotélévision publique israélienne, plus de cinquante navires de l’expédition sont désormais entrés dans la zone d’interception et la décision politique a été prise d’empêcher à tout prix leur arrivée sur les côtes gazaouies.

La marine israélienne se prépare à prendre le contrôle des embarcations en haute mer, avec l’éventualité d’en couler certaines et de transférer les militants à bord d’un navire de guerre avant de les acheminer vers le port d’Ashdod.

De son côté, le membre du comité d’organisation du convoi maghrébin, Wael Nouar, a affirmé ce samedi que la flottille se trouve encore à 200 milles nautiques de Gaza, soit environ 400 kilomètres, alors qu’hier les organisateurs estimaient qu’il leur restait trois à quatre jours de navigation pour atteindre leur destination.