L’avocat Fedi Snene, membre du comité de défense de l’activiste politique Ahmed Souab a déclaré, mardi, que le collectif appelle à une audience publique et en présentiel pour son client arrêté depuis le 21 avril 2025 dans des affaires de terrorisme et de droit commun.

S’exprimant en conférence de presse, il a indiqué que la chambre d’accusation près la cour d’appel de Tunis a confirmé, lors de l’audience du 17 juillet dernier, la décision du juge d’instruction qui avait adressé une série d’accusations à Ahmed Souab, au sens du décret-loi 54, de la loi antiterroriste, du Code des télécommunications et du code pénal.

Le collectif de défense, a-t-il poursuivi, a décidé de ne pas saisir la Cour de cassation et d’attendre la date d’une audience devant la chambre pénale.

Le président de la Ligue Tunisienne pour les Droits de l’Homme (LTDH) Bassem Trifi et le membre du conseil de l’ordre des avocats Adel Messaoudi ont, de leur côté, affirmé le soutien des deux organisations à tous les détenus d’opinion, parmi les journalistes, les avocats et les politiques.

Ils ont insisté sur leur engagement à défendre le principe d’un procès équitable et de poursuivre la lutte pour leur libération.

Il convient de rappeler que l’avocat Ahmed Souab a été arrêté le 21 avril 2025 à l’issue d’une conférence de presse tenue devant la Maison de l’avocat à Tunis, après une audience relative à l’affaire dite du “complot contre la sûreté de l’État”.

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste a ordonné de le placer en garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur “plusieurs accusations à caractère terroriste”, à la suite d’une vidéo dans laquelle Ahmed Souab apparaît en train de faire une déclaration devant la Maison de l’avocat, en date du 19 avril, selon une source judiciaire citée par l’Agence TAP.

La porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste a souligné que le ministère public près la Cour d’appel de Tunis a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire contre l’avocat Ahmed Souab au Pôle, pour une série d’accusations de nature terroriste et de crimes de droit commun.