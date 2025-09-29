Service national : dernière semaine de la 3e session de conscription 2025 en cours

La dernière semaine de la troisième session de militaire pour l’année 2025 a démarré, lundi, et se poursuivra jusqu’au vendredi 3 octobre prochain, a indiqué le contre-amiral à la marine nationale Hatem Soussi, directeur général de la conscription et de la mobilisation au ministère de la Défense nationale.

Dans une déclaration, lundi, à l’agence TAP, le contre-amiral Soussi a précisé que cette session concerne les jeunes ayant atteint l’âge de 20 ans, depuis le 1er septembre courant, date de démarrage de la 3e session de conscription, ainsi que tous ceux qui ont manqué l’accomplissement du service national et appartenant à la tranche d’âge de 20 à 25 ans.

Il a rappelé que les personnes nées avant le 31 décembre 1999 bénéficient d’une disposition exceptionnelle d’exemption.

Le ministère de la Défense nationale appelle les jeunes concernés qui ont atteint l’âge de 20 ans et qui ne présentent pas d’empêchement particulier, à régulariser leur situation vis-à-vis de la loi sur le service national auprès de l’un des centres de conscription et de mobilisation à Tunis, Sousse, Béja, Kasserine et Gabès.

Le directeur général du recrutement et de la mobilisation a souligné que les jeunes accomplissant le service national peuvent bénéficier de plusieurs avantages, tels qu’une formation professionnelle et le renforcement des comportements positifs et de la discipline, ce qui leur permettra de réussir par la suite leur parcours professionnel.

Il a ajouté qu’un CV mentionnant l’accomplissement du service militaire constitue un atout pour faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi.

La quatrième session de recrutement, qui se déroulera du 1er décembre 2025 au 2 janvier 2026, représentera une nouvelle opportunité pour ceux qui ont manqué l’accomplissement du service national pendant la 3e session, a-t-il souligné.

Hathem Soussi a indiqué que tout jeune dans l’incapacité d’accomplir son devoir national pour des raisons sociales, universitaires ou de santé doit déposer un dossier de justification auprès de la direction générale de la conscription et de la mobilisation ou de l’un des bureaux régionaux du service national présents dans toutes les régions du pays.

Il a précisé que cette procédure de dépôt de dossiers pour les non-aptes au service national se poursuit de manière continue et que les demandes sont acceptées indépendamment des sessions de recrutement.