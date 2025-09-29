Le taux de scolarisation des personnes handicapées âgés entre 3 et 24 ans ne dépasse pas les 41 pc, selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2024, publiés lundi par l’institut national de la statistique.

Le nombre des personnes en situation de handicap a atteint 1 million 497 mille, soit 15,5 pc de l’ensemble de la population (environ 11,9 millions d’habitants)

A l’échelle nationale, le taux de scolarisation en Tunisie a atteint environ 97,3 pc et le taux de scolarisation des filles (97,8 pc) dépasse celui des garçons (96,9 pc).

En milieu urbain, le taux de scolarisation a atteint une moyenne de 42,3 pc (46,9 pour les filles et 39,3 pour les garçons) contre 38,4 pc dans les zones rurales ( 43,8 pour les filles et 34,6 pour les garçons)