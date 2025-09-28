Plus de 600 animaux vaccinés contre la rage à Tunis, La Marsa et Le Kram

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée chaque 28 septembre, plusieurs initiatives de vaccination des animaux de compagnie se sont poursuivies dans différentes régions du pays.

À Tunis, l’open day organisé par la municipalité a permis de vacciner 111 chats et 89 chiens, tandis qu’une action similaire, menée en collaboration avec la municipalité de La Marsa, a abouti à la vaccination de 345 animaux dans le quartier El Riadh. Du côté du Kram, la campagne a également touché la zone d’Aïn Zaghouan où 61 chiens et chats ont été vaccinés. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne nationale gratuite et obligatoire, lancée conjointement par les ministères de la Santé et de l’Agriculture, et qui se poursuit jusqu’à fin octobre 2025.

L’objectif est clair : protéger la santé publique, préserver le bien-être animal et limiter la propagation de cette maladie grave. Les autorités appellent ainsi les citoyens à conduire leurs animaux aux centres de vaccination pour faciliter le travail des équipes de terrain.