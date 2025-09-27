Football – Ligue 2 (2e journée) : Les résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 2e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi:

POULE A

Samedi 27 septembre

A Manzel Bourguiba :

SAM Bourguiba – US Bousalem 4-0

A la Chebba:

CS Chebba – AS Agareb 2-0

A Sfax:

CO Kerkennah – BS Bouhajla 0-1

A Tataouine:

US Tataouine – CS Msaken 1-0

Dimanche 28 septembre

A Hammam-Sousse:

CSH Sousse – EM Mahdia

Lundi 29 septembre

Au Zouiten :

CSH Lif – SC Ben Arous

A Mégrine:

AS Mégrine – Sfax RS

Classement: Pts J

1. BS Bouhajla 6 1

2. CSH Sousse 4 2

3. US Tataouine 4 1

4. CS Msaken 3 2

5. EM Mahdia 3 1

6. SC Ben Arous 3 1

7. SAM Bourguiba 3 2

8. AS Agareb 1 2

9. CS Chebba 1 1

10. RS Sfax 1 1

11. US Bousalem 1 2

12. CO Kerkennah 0 2

13. AS Mégrine 0 1

14. CSH Lif 0 1

POULE B

Dimanche 28 septembre

A l’Ariana:

AS Ariana – AS Kasserine

A Korba:

CS Korba – EGS Gafsa

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Sakiet Eddaier

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – AS Jelma

Stade à déterminer:

O Sidi Bouzid – Kalaa sport

A Bouchema:

ES Bouchema – SC Moknine

A Redaief:

CS Redaief – S Gabésien

Classement: Pts J

1. SC Moknine 3 1

2. S Gabésien 3 1

4. AS Sakiet Edaier 3 1

5. AS Ariana 3 1

7. CS Redaief 3 1

3. EGS Gafsa 1 1

8. Jendouba sport 1 1

9. AS Kasserine 1 1

10. ES Bouchema 1 1

6. AS Jelma 0 1

11. CS Korba 0 1

12. US Ksour Essef 0 1

13. O Sidi Bouzid 0 1

14. Kalaa Sport 0 1