Football – Ligue 2 (2e journée) : Les résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 2e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi:
POULE A
Samedi 27 septembre
A Manzel Bourguiba :
SAM Bourguiba – US Bousalem 4-0
A la Chebba:
CS Chebba – AS Agareb 2-0
A Sfax:
CO Kerkennah – BS Bouhajla 0-1
A Tataouine:
US Tataouine – CS Msaken 1-0
Dimanche 28 septembre
A Hammam-Sousse:
CSH Sousse – EM Mahdia
Lundi 29 septembre
Au Zouiten :
CSH Lif – SC Ben Arous
A Mégrine:
AS Mégrine – Sfax RS
Classement: Pts J
1. BS Bouhajla 6 1
2. CSH Sousse 4 2
3. US Tataouine 4 1
4. CS Msaken 3 2
5. EM Mahdia 3 1
6. SC Ben Arous 3 1
7. SAM Bourguiba 3 2
8. AS Agareb 1 2
9. CS Chebba 1 1
10. RS Sfax 1 1
11. US Bousalem 1 2
12. CO Kerkennah 0 2
13. AS Mégrine 0 1
14. CSH Lif 0 1
POULE B
Dimanche 28 septembre
A l’Ariana:
AS Ariana – AS Kasserine
A Korba:
CS Korba – EGS Gafsa
A Jendouba:
Jendouba Sport – AS Sakiet Eddaier
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – AS Jelma
Stade à déterminer:
O Sidi Bouzid – Kalaa sport
A Bouchema:
ES Bouchema – SC Moknine
A Redaief:
CS Redaief – S Gabésien
Classement: Pts J
1. SC Moknine 3 1
2. S Gabésien 3 1
4. AS Sakiet Edaier 3 1
5. AS Ariana 3 1
7. CS Redaief 3 1
3. EGS Gafsa 1 1
8. Jendouba sport 1 1
9. AS Kasserine 1 1
10. ES Bouchema 1 1
6. AS Jelma 0 1
11. CS Korba 0 1
12. US Ksour Essef 0 1
13. O Sidi Bouzid 0 1
14. Kalaa Sport 0 1