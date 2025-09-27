Chelsea : Cole Palmer absent plusieurs semaines, Maresca rassure sur l’opération

L’attaquant de Chelsea, Cole Palmer, sera aménagé jusqu’à la trêve internationale d’octobre afin de ne pas “aggraver” sa blessure à l’aine, a indiqué vendredi l’entraîneur du club de Premier League, Enzo Maresca.

“Nous avons décidé de ménager Cole afin que sa blessure ne s’aggrave pas.

Nous allons donc le laisser au repos pendant les deux ou trois prochaines semaines, probablement jusqu’à la trêve internationale”, a déclaré l’Italien en conférence de presse.

Palmer (23 ans) est devenu l’arme offensive numéro un de Chelsea depuis son arrivée en septembre 2023 en provenance de Manchester City.

Cette saison cependant, le milieu offensif a été perturbé par des soucis récurrents au niveau des ischio-jambiers. Cette gêne l’a contraint à céder sa place dès la 21e minute le week-end dernier contre Manchester United (défaite 2-1).

“Il s’agit simplement de gérer la douleur à l’aine. Avec le nombre de matchs disputés, cela peut arriver. Nous essayons d’être un peu prudents avec lui et on espère qu’il sera à 100% après la trêve internationale”, a déclaré Maresca vendredi, écartant l’hypothèse d’une opération.

“Nous l’avons dit, avec Cole notre équipe est meilleure, mais nous avons aussi dit que nous allions devoir jouer des matches sans Cole. Nous n’allons pas jouer avec dix joueurs mais avec onze, c’est certain, donc nous allons trouvé une solution différente”, a-t-il ajouté.

Sixièmes de Premier League, les “Blues” vont recevoir Brighton et Liverpool en l’absence de Palmer. L’international anglais manquera aussi la venue de Benfica mardi prochain en Ligue des champions.