Bundesliga : le Bayern écrase Brême 4-0 et signe un cinquième succès de rang

Le Bayern a poursuivi son sans-faute en Bundesliga, avec un cinquième succès en autant de rencontres, vendredi soir à domicile contre le Werder Brême (4-0) avec un doublé de Harry Kane qui a passé les 100 buts pour les Munichois.

Le Bayern compte 15 points sur 15 possibles, avec 22 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Les Munichois préparent ainsi parfaitement leur déplacement à Paphos à Chypre, pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Jonathan Tah a ouvert le score à la 22e minute, et Kane a mis le Bayern à l’abri d’un retour du Werder en transformant un penalty juste avant la pause et en concluant une contre-attaque lancée par Dayot Upamecano peu après l’heure de jeu (65e).

Konrad Laimer a conclu le nouveau festival offensif munichois à la 87e minute.

Kane a ainsi inscrit ses 99e et 100e but avec le Bayern, pour son 104e match sous les couleurs munichoises, lui qui a rejoint la Bavière à l’été 2023.