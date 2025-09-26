Kairouan : une collégienne se jette du premier étage après la confiscation de son téléphone

À Kairouan, une élève du collège de Dar Jemiaâ, dans la délégation de Sbikha, a tenté de se jeter du premier étage de l’établissement après qu’un cadre éducatif a confisqué son téléphone portable alors qu’elle l’utilisait en classe.

La jeune fille a immédiatement été transportée vers l’hôpital local de Sbikha afin de recevoir les soins nécessaires. Selon les informations rapportées par Radio Diwan FM, son état de santé a été pris en charge par les équipes médicales, tandis que l’incident a suscité une vive émotion au sein de l’établissement scolaire.