Manouba : découverte du corps calciné d’un enseignant dans son appartement

Un drame a secoué la ville de Manouba ce jeudi, après la découverte du corps entièrement calciné d’un enseignant du secondaire dans son appartement situé au quartier Ben Younes.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, le parquet près du tribunal de première instance de Manouba a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.

La dépouille a été transportée vers les services de médecine légale pour une autopsie, dans le but de préciser les causes de la mort et d’éclaircir les zones d’ombre entourant cette affaire tragique.