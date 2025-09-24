Flottille vers Gaza : l’ONU exige une enquête indépendante après des attaques de drones

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme a exhorté, ce mercredi 24 septembre 2025, à la mise en place d’une enquête « indépendante, impartiale et approfondie » concernant les attaques de drones qui auraient visé la flottille humanitaire en route vers Gaza.

Selon son porte-parole, Thameen Al-Kheetan, ces agressions doivent immédiatement cesser et leurs auteurs être tenus responsables. La flottille, partie de Barcelone au début du mois et composée de militants pro-palestiniens parmi lesquels la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, affirme avoir déjà subi des attaques similaires au large de Tunis et, plus récemment, au large de la Grèce, où des « explosions » et la présence de « multiples drones » ont été signalées.

Les organisateurs insistent sur leur objectif : acheminer une aide d’urgence à la population gazaouie frappée par la famine et défier le blocus israélien, malgré le refus catégorique d’Israël qui propose de les détourner vers le port d’Ashkelon.