Algérie : six terroristes abattus à Tébessa près de la frontière tunisienne

L’armée algérienne a annoncé, ce mercredi 24 septembre 2025, l’élimination de six terroristes dans une opération menée dans le secteur militaire de Tébessa, à la frontière tunisienne.

L’opération a également permis la récupération de six fusils d’assaut de type Kalachnikov. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire et ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général d’armée Saïd Chengriha, s’est immédiatement rendu sur les lieux afin de superviser les unités engagées et de saluer leur efficacité.

Rappelons que la région montagneuse de Tébessa, frontalière avec la Tunisie, a longtemps constitué un repaire pour des éléments terroristes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique.