Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 22 septembre, au palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili.

Selon un communiqué, la réunion a porté sur le bilan de la visite de travail effectuée récemment par le ministre de la défense nationale à l’État frère du Koweït.

L’entrevue a été également l’occasion de réaffirmer la volonté commune des deux pays de booster la coopération dans tous les domaines, dont notamment, l’investissement en Tunisie dans divers secteurs.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a recommandé d’oeuvrer à ce que ces projets d’investissement soient réalisés dans les meilleurs délais, appelant à lever les obstacles qui se dressent devant les investisseurs koweïtiens et à réduire la complexité administrative freinant la coopération entre les deux peuples frères.