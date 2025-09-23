Khaled Saïed appelle à renforcer la sécurité autour des écoles et à lutter contre la drogue

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, après-midi, 22 septembre, au palais de Carthage, le ministre de l’intérieur, Khaled Nouri.

Lors de cette rencontre, cite un communiqué, le chef de l’État a appelé à sécuriser davantage les abords des écoles et des lycées et à lutter contre les trafiquants de drogue qui, a-t-il dit, n’ont de cesse d’user de tous les moyens en vue de viser l’Etat et de nuire à la société tunisienne.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a évoqué la question du monopole et des pratiques spéculatives affectant le pouvoir d’achat du citoyen. Il a, dans ce contexte, réaffirmé l’engagement à juguler à jamais la spéculation et l’envolée des prix, promettant de mettre sur pied une nouvelle approche qui soit en mesure de mettre fin aux circuits illicites de distribution.

Pour ce faire, le président Saïed a recommandé d’inscrire la lutte contre ces pratiques déloyales dans le cadre d’une politique soutenue adoptée par l’État devant aboutir à des résultats concrets profitant aux agriculteurs et aux consommateurs.

Il a, dans ce contexte, donné ses instructions en vue de faire porter la responsabilité juridique aux fauteurs qui manquent à leur devoir s’agissant de protéger les agriculteurs et les consommateurs contre les réseaux criminels qui profitent de ces circuits illicites.