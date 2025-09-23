Kais Saïed appelle à remédier aux insuffisances dans les transports et les établissements éducatifs

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 22 septembre, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Selon un communiqué, l’entretien a été l’occasion d’évoquer nombre de dossiers, dont notamment, la rentrée scolaire et universitaire ainsi que la lutte anti-corruption.

A ce titre, le président Saïed a recommandé de remédier aux insuffisances enregistrées dans nombre de régions, citant en exemple le secteur des transports et la réfection des établissements scolaires et de l’enseignement supérieur.