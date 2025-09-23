DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie ! 

DONGFENG présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle, une révolution pour la mobilité de demain.

Le vendredi 19 septembre, NIMR, le concessionnaire officiel de DONGFENG en Tunisie, a organisé un événement de grande envergure pour présenter sa nouvelle gamme de véhicules à nouvelle énergie. C’est dans son showroom d’Aïn Zaghouan, en banlieue nord de Tunis, que la marque a dévoilé ses modèles, marquant le début d’une nouvelle ère pour la marque DONGFENG en Tunisie.

Lors de cet événement, trois nouveaux modèles ont été présentés: la citadine BOX, un véhicule entièrement électrique, et deux berlines, la SHINE MAX HEV, un modèle hybride, et la SHINE, une version essence de la SHINE MAX HEV.

Les véhicules sont couverts par une garantie de 5 ans ou 150 000 km, incluant une garantie de 8 ans sur la batterie. Les modèles BOX et SHINE MAX HEV, qui sont des véhicules à énergie nouvelle, ont été commercialisés en Europe après avoir obtenu une évaluation de 5 étoiles aux tests NCAP.

Lors de la cérémonie, M. Slim Driss, Directeur Général de NIMR, a indiqué que le lancement de cette nouvelle gamme est : « une nouvelle page qui s’ouvre pour la concession: celle des nouvelles énergies. L’électrification et les solutions de mobilité durable ne sont pas seulement une tendance mondiale, elles sont une nécessité pour nos sociétés et pour nos enfants. Avec DONGFENG, nous sommes prêts à relever ce défi et à inscrire la Tunisie dans cette dynamique d’avenir ».

DONGFENG BOX : LA CITADINE ÉLECTRIQUE ACCESSIBLE À TOUS !

Avec son design séduisant et distinctif, la DONGFENG BOX se démarque immédiatement. Elle affiche un profil rectiligne adouci par des rondeurs, des teintes vives et une signature lumineuse moderne. L’intérieur est tout aussi réfléchi. L’habitacle, épuré et élégant, intègre des touches de couleurs qui lui confèrent un style résolument joyeux.

La DONGFENG BOX est conçue pour être pratique. Une large console centrale offre de nombreux rangements, et les dossiers des sièges peuvent s’incliner pour créer une surface plane avec les sièges arrière, optimisant l’espace pour le transport d’objets longs. Son coffre, d’une capacité de 326 litres, vient compléter ses atouts pour une utilisation quotidienne.

En ce qui concerne la sécurité, la DONGFENG BOX est équipée de 06 airbags et d’une suite complète de systèmes d’aide à la conduite de niveau 2.

La DONGFENG BOX est disponible en deux versions. La première, la BOX 330 Km, est équipée d’une batterie de 31.4 kWh et proposée au prix de 49.990 DT. La seconde, la BOX Style+, a une batterie plus puissante de 42.3 kWh et est proposée à un prix de 56.990 DT.

DONGFENG SHINE MAX HYBRIDE : LE PRESTIGE ÉCO-RESPONSABLE

La DONGFENG SHINE MAX HEV est une berline hybride qui allie élégance, performance et efficacité énergétique. Son design sportif de type “fastback” est rehaussé par une calandre audacieuse et des phares Full LED.

À l’intérieur, l’habitacle est spacieux et haut de gamme, avec des matériaux de qualité et un grand écran tactile de 10,25 pouces. Le tableau de bord numérique et l’ergonomie axée sur le conducteur optimisent le confort et l’expérience de conduite.

Sous le capot, le système hybride combine un moteur Mach Power essence turbo de 1,5 litre avec un moteur électrique. La puissance combinée est de 205 chevaux, ce qui permet d’offrir des accélérations vives et une conduite dynamique. Le véhicule affiche une consommation de carburant remarquable, avec une moyenne annoncée de 4,3 L/100 km, ce qui en fait un choix économique pour les trajets quotidiens et les longs parcours. La boîte de vitesses automatique assure une transmission fluide de la puissance.

La sécurité est assurée par un système d’aide à la conduite avancé (ADAS), complété par 4 airbags et une caméra 540°.

La DONGFENG SHINE MAX HEV est proposé au prix de 118.900 DT.

DONGFENG SHINE : UNE BERLINE MODERNE ET ÉCONOMIQUE

La DONGFENG SHINE est une berline qui se distingue par des lignes sportives et épurées, un profil “fastback” et une calandre large qui lui donnent une allure dynamique et agressive. Les feux LED avant et arrière accentuent son look contemporain et sa signature visuelle.

À l’intérieur, la DONGFENG SHINE offre un habitacle spacieux et bien équipé pour son segment. La planche de bord est dominée par un grand écran tactile de 13 pouces, compatible avec la connectivité moderne, et un tableau de bord numérique de 7 pouces, créant un cockpit à la fois technologique et convivial.

Sous le capot, la DONGFENG SHINE est proposée avec un moteur essence Mach Power de 1.5 litre couplé soit à une boite manuelle ou une boîte automatique GETRAG.

Caractéristiques techniques :

− Moteur : Essence 1.5L

− Puissance fiscale : 6 CV

− Prix de lancement : 64.990 DT OU 72.990 DT

Une nouvelle étape pour DONGFENG en Tunisie

Avec le lancement de ces trois nouveaux modèles, DONGFENG renforce son engagement à démocratiser la mobilité électrique et hybride. Cette offensive commerciale vise à proposer une gamme de véhicules qui répondent parfaitement aux attentes du marché tunisien : accessibilité, fiabilité, technologie et efficacité.

« Notre ambition est claire : continuer à avancer, à innover, et à bâtir ensemble une mobilité plus moderne, plus responsable et plus accessible », a déclaré Mme. Salame Grayaa Ben Hassine, la Directrice Marketing de NIMR lors de la présentation officielle.

Les nouveaux modèles sont disponibles dans tout le réseau NIMR : www.nimr.com.tn