Vol Tunis–Nice : incident lors de l’atterrissage du Nouvelair sous de fortes pluies

Un incident s’est produit dans la nuit du 21 septembre 2025 à l’aéroport de Nice lors de l’atterrissage du vol BJ586 de la compagnie Nouvelair en provenance de Tunis. Survenu aux alentours de 23h30, l’événement a eu lieu dans un contexte météorologique particulièrement défavorable, marqué par de fortes pluies et une visibilité réduite.

La compagnie aérienne a indiqué qu’une enquête a été ouverte conformément aux procédures internationales afin de déterminer les causes exactes de l’incident. Nouvelair, qui met en avant ses 36 ans d’expérience dans le transport aérien, assure que la sécurité de ses passagers et de ses équipages reste sa priorité absolue et affirme coopérer pleinement avec les autorités françaises et tunisiennes.

Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué, mais la compagnie s’engage à informer avec transparence sur l’avancée des investigations.