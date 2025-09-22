Tunisie : alerte météo, risques d’inondations après de violentes précipitations

Depuis lundi, plusieurs régions du pays, notamment le Grand Tunis, sont touchées par de fortes pluies accompagnées d’orages, provoquant en peu de temps une montée rapide des eaux dans certains quartiers. Ces précipitations intenses ont perturbé la circulation routière et accru les risques d’inondations.

Les services météorologiques appellent à la vigilance, rappelant que ce type de phénomènes peut s’aggraver brusquement et entraîner crues soudaines, coupures d’électricité ou difficultés de déplacement. Les autorités locales recommandent aux citoyens d’éviter les zones basses, de limiter les déplacements non indispensables et de se tenir éloignés des lignes électriques et des arbres fragilisés par les rafales.

Le ministère de l’Intérieur a, pour sa part, adressé un avertissement aux usagers de la route, en particulier aux abords des ponts, tunnels et axes rapides sujets à l’accumulation des eaux. La situation reste suivie de près et les équipes de la protection civile ont été mobilisées pour intervenir si nécessaire.