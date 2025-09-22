Kalâa Kebira : sit-in des usagers après la suppression d’une liaison ferroviaire

La colère des voyageurs a de nouveau éclaté lundi matin à la gare de Kalâa Kebira. Pendant une trentaine de minutes, plusieurs usagers du train, majoritairement des abonnés, ont observé un sit-in pour dénoncer la suppression, depuis plus d’une semaine, de la liaison aller-retour Sousse–Tunis. Une desserte pourtant toujours mentionnée sur le programme officiel de la SNCFT.

« Les passagers sont confrontés à des conditions inhumaines, avec des trains surchargés, un désordre permanent et une perte totale de confort », déplore Mohamed Ali Essghaier, habitué des trajets quotidiens vers la capitale.

Les protestataires affirment qu’ils poursuivront leur mobilisation jusqu’au rétablissement d’un service régulier et fiable, indispensable à leurs déplacements professionnels.

Ce mouvement n’est pas inédit. Des sit-in similaires avaient déjà eu lieu ces dernières années pour les mêmes raisons. Mais malgré les nombreuses correspondances adressées aux autorités compétentes, les revendications des voyageurs restent sans réponse, souligne Essghaier.