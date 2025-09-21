Les services de contrôle économique du gouvernorat de Tunis, ont saisi 55,5 tonnes de produits agricoles frais et relevé 20 infractions économiques en coordination avec les services de sécurité.

Les quantités saisies se répartissaient en 37,5 tonnes de légumes et 18 tonnes de pommes et de poires.

La directrice régionale du commerce à Tunis, Sihem Mabrouk, a déclaré à l’agence TAP que les opérations de contrôle, menées conjointement à Borj Chaker et à l’entrepôt frigorifique de Hraïria, ont consisté à contrôler 125 camions entre le 17 et le 20 septembre 2025.

Elle a souligné que cette saisie était due à la distribution et la commercialisation de produits agricoles en dehors des circuits de distribution organisés, ce qui est interdit par la loi.

La responsable a indiqué que les quantités saisies ont été réinjectées sur le marché national à Bir El Kassa et que 20 infractions économiques ont été dressées à l’encontre des contrevenants pour avoir effectué des transactions d’achat et de vente en dehors des espaces légaux, et ce à toutes les étapes de la distribution.

Au cours de la même période, les services de contrôle ont également saisi 18 tonnes de pommes et de poires dans un entrepôt frigorifique, en violation des dispositions légales en vigueur, dans la région de Hraïria.