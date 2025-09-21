Tunisie : Prévisions météorologiques pour le dimanche 21 septembre 2025

Le ciel sera partiellement nuageux, dimanche, sur plusieurs régions du pays. Les nuages seront, temporairement, denses, et accompagnés de pluies éparses, aux régions côtières du centre et du sud.

D’après un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), des cellules orageuses et des précipitations seront attendues, aussi, l’après-midi, aux zones de l’ouest.

Les températures maximales se situeront aux alentours de 29 degrés aux régions côtières Est et aux hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 31 et 35 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur sud, au nord et au centre, et du secteur Est au sud, relativement fort, près de côtes nord et au Golfe de Hammamet, et faible à modéré, au reste des régions. La vitesse du vent dépassera, temporairement, les 60 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée au nord et au Golfe de Hammamet, et peu agitée ailleurs.