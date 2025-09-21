Moez Echargui sacré à Saint-Tropez : deuxième titre Challenger en 2025

Le joueur de tennis tunisien Moez Echargui, classé 175e mondial, a brillé ce dimanche en décrochant le titre du tournoi Challenger de Saint-Tropez, en France.

En finale, il s’est imposé avec autorité face au Français Dan Added (272e mondial) en deux sets secs. Ce sacre marque son deuxième trophée de la saison dans la catégorie Challenger, après sa victoire à Hérsonissos, en Grèce.

Cette nouvelle performance confirme la belle dynamique de l’athlète tunisien, qui avait récemment défendu les couleurs nationales lors de la Coupe Davis, et témoigne de sa progression constante sur le circuit international.