Marseille : enquête approfondie sur la mort du Tunisien Abdelkader Dhibi

L’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gigon, a confirmé que des enquêtes approfondies étaient actuellement en cours suite à la mort d’Abdelkader Dhibi, citoyen tunisien, à Marseille.

Selon ses déclarations rapportées par la radio Mosaïque FM, le procureur général français a mandaté la police judiciaire et les inspecteurs de la police pour mener une enquête complète.

Elle a souligné que toutes les circonstances du drame seront scrutées avec rigueur afin de faire la lumière sur les responsabilités et de rendre compte des faits de manière transparente.