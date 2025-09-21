Canal de la Medjerda : deux frères de 15 et 17 ans se noient en tentant de sauver leur chien

Un tragique incident a secoué samedi la localité de Habibya, dans le gouvernorat de la Manouba, où deux frères âgés respectivement de 15 et 17 ans ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Selon les premiers témoignages, leur chien domestique aurait glissé dans le canal de la Medjerda. Animés par un profond attachement à leur animal, les deux adolescents n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour tenter de le sauver. Malheureusement, la puissance du courant et la profondeur du canal ont rapidement eu raison de leurs forces, les piégeant dans une situation irréversible.

Les unités de la protection civile, alertées immédiatement, ont déployé une équipe de plongeurs spécialisés qui ont mené des recherches intensives pendant plusieurs heures. Ce n’est qu’après de longs efforts que les corps sans vie des deux jeunes frères ont pu être repêchés et remis aux autorités compétentes. Le ministère public a ordonné une enquête préliminaire afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, tandis que les dépouilles ont été transférées au service de médecine légale pour autopsie.

Cette tragédie a profondément marqué les habitants de la région, émus par le geste héroïque mais fatal des deux adolescents, qui ont sacrifié leur vie pour sauver leur fidèle compagnon à quatre pattes.