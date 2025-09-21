Béja : mise en service de 33 nouveaux bus à partir de décembre et février prochains

Le responsable à la société régionale de transport de Béja, Mohamed Ali Ghanmi, a indiqué que l’encombrement enregistré dans les bus scolaires depuis la rentrée scolaire est justifié par l’augmentation du nombre d’élèves dans la région alors que le nombre de bus et de lignes de transport n’a pas changé depuis les années précédentes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a déclaré que cette surcharge serait surmontée grâce à la mise en service de 33 nouveaux bus.

Il a précisé qu’un certain nombre d’entre eux seront mis en service avant la fin du mois de décembre prochain et que d’autres seront mis en service au mois de février prochain, indiquant que des investissements ont été réalisés au niveau central et régional dans ces bus afin d’améliorer les services de transport dans la région.

Il a ajouté que les bus de la société régionale de transport de Béja rencontrent des difficultés liées à l’augmentation du nombre d’élèves bénéficiant de leurs services et à la détérioration des infrastructures d’un grand nombre de routes, ce qui alourdit les frais d’entretien de la flotte.

La société régionale de transport de Béja consacre environ 75 % de sa flotte au transport scolaire pendant la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, avec 135 lignes scolaires et universitaires réparties dans toutes les régions et communes du gouvernorat de Béja.

Les abonnements scolaires et universitaires, dont la vente a débuté le 3 septembre dernier, s’élèvent à environ 17 000 abonnements, soit une augmentation d’environ 3 % par rapport à l’année dernière.

Il convient de noter que le nombre d’élèves dans la région de Béja pour l’année scolaire en cours s’élève à 62 245 élèves dans le primaire, le collège et le lycée, contre environ 60 000 élèves l’année dernière.