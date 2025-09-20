Tunisie : Les accidents de la route en baisse

Le nombre de blessés dans les accidents de la route enregistré depuis le début de l’année et jusqu’au 19 septembre est de 4 883, soit une une baisse d’environ 16 % par rapport à la même période de l’année 2024.

Selon des données publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière, le nombre de morts, sur la même période, s’éleve à 876, contre 808 décès durant l’année précédente.

Le nombre d’accidents enregistrés depuis le début de l’année s’est également réduit, atteignant 3 638 contre 4 243 l’année dernière, soit une baisse de 605 accidents.

Les données publiées par l’Observatoire révèlent que l’inattention et le manque de vigilance constituent la principale cause des accidents avec un taux de 40,54 % des cas, 29,34 % des décès et 35,70 % des blessés.

La vitesse occupe la deuxième place parmi les causes, avec plus de 15 % des accidents, près de 27 % des décès et environ 18 % des blessés.

Le gouvernorat de Tunis occupe la première place en matière d’accidents (489) et de blessés (579), tandis que celui de Sfax enregistre le plus grand nombre de décès (92), suivi de Tunis (82), de Sidi Bouzid (72) et de Nabeul (60).

Le mois de janvier dernier a enregistré le plus grand nombre d’accidents (485), tandis que le mois d’août a connu le plus grand nombre de décès (135).

Le mois d’avril a, pour sa part, enregistré le plus grand nombre de blessés (626).

L’Observatoire renouvelle son appel aux usagers de la route à respecter le code de la route et invite toutes les autorités régionales à lutter avec fermeté contre le comportement irresponsable de certains usagers et à assurer.