Tunisie : entre 18 000 et 24 000 AVC enregistrés chaque année

La cheffe du service de neurologie à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax, Meriem Dammak Ben Amor, a révélé que la Tunisie enregistre chaque année entre 18 000 et 24 000 cas d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), soit en moyenne un nouveau cas toutes les trente minutes.

Elle a précisé, dans une déclaration à la Radio nationale, que les AVC représentent la première cause de handicap acquis et figurent parmi les principales causes de mortalité dans le pays. Selon elle, cette situation est notamment liée au vieillissement de la population et à la prévalence de maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle, le diabète et l’hypercholestérolémie, auxquels s’ajoutent des facteurs aggravants comme la sédentarité et le stress.