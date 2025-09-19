Sidi Bou Saïd : six mois de prison pour un jeune ayant brandi une fausse arme contre des policiers

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné ce vendredi à six mois de prison un jeune homme ayant brandi une arme factice en direction d’agents de sécurité à Sidi Bou Saïd, au nord de la capitale.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient le suspect visant une patrouille de police lors des activités de la « Caravane de la Flotte de la Résistance », et dans une autre séquence, protestant contre un agent de la police de la circulation. Après son arrestation, le jeune homme a été présenté au conseil criminel du tribunal de première instance avant d’être incarcéré.