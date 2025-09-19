Football – Ligue 2 (1re journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue samedi, dimanche et lundi (tous les matchs à partir de 15h30):

. Samedi 20 septembre

POULE A

A Bousalem :

US Bousalem – US Tataouine arb : Ridha Chouihi

A Msaken :

CS Msaken – AS Mégrine arb : Mohamed El Aguel

A Mahdia :

EM Mahdia – CS Hammam-Lif arb : Ismail Bouglia

A Chebika :

BS Bouhajla – SAM Bourguiba arb : Ferjani Ben Mna

A Sfax :

RS Sfax – CS Chebba arb : Jasser Guirat

A Agareb :

AS Agareb – CSH Sousse arb : Wael Ladjengui

Lundi 22 septembre

A Radès :

SC Ben Arous – CO Kerkennah arb : Rayane Ben Khelifa

Dimanche 21 septembre

POULE B

A Kalaa Soghra:

Kalaa sport – AS Ariana arb : Akram Naili

A Moknine :

SC Moknine – O Sidi Bouzid arb : Ahmed Dhaouadi

A Sakiet Eddaier:

AS S-Eddaier – US Ksour Essef arb : Walid Hedhli

A Jelma:

AS Jelma – CS Redaief arb : Abdessalam Mani

A Kasserine:

AS Kasserine – Jendouba sport arb : Raed Jouirou

A Gabès:

S. Gabésien – CS Korba arb : Wael Mosbahi

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Bouchema arb : Houssem Belhaj Ali