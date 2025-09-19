Football – Ligue 2 (1re journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue samedi, dimanche et lundi (tous les matchs à partir de 15h30):
. Samedi 20 septembre
POULE A
A Bousalem :
US Bousalem – US Tataouine arb : Ridha Chouihi
A Msaken :
CS Msaken – AS Mégrine arb : Mohamed El Aguel
A Mahdia :
EM Mahdia – CS Hammam-Lif arb : Ismail Bouglia
A Chebika :
BS Bouhajla – SAM Bourguiba arb : Ferjani Ben Mna
A Sfax :
RS Sfax – CS Chebba arb : Jasser Guirat
A Agareb :
AS Agareb – CSH Sousse arb : Wael Ladjengui
Lundi 22 septembre
A Radès :
SC Ben Arous – CO Kerkennah arb : Rayane Ben Khelifa
Dimanche 21 septembre
POULE B
A Kalaa Soghra:
Kalaa sport – AS Ariana arb : Akram Naili
A Moknine :
SC Moknine – O Sidi Bouzid arb : Ahmed Dhaouadi
A Sakiet Eddaier:
AS S-Eddaier – US Ksour Essef arb : Walid Hedhli
A Jelma:
AS Jelma – CS Redaief arb : Abdessalam Mani
A Kasserine:
AS Kasserine – Jendouba sport arb : Raed Jouirou
A Gabès:
S. Gabésien – CS Korba arb : Wael Mosbahi
A Gafsa:
EGS Gafsa – ES Bouchema arb : Houssem Belhaj Ali